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На Украине установили цены на «красивые» автономера

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Правительство Украины расширило перечень платных номерных знаков для автомобиля. Увеличилась и цена на «красивые» номера: теперь их стоимость составит до 30 тыс. гривен ($1,17 тыс.), сообщает «Интерфакс» в воскресенье, 28 июля.

Дороже всего будет стоить номерной знак из четырех одинаковых цифр. Номер с тремя одинаковыми цифрами подряд обойдется в 10 тыс. гривен, а за номер с четырьмя последовательными цифрами (например, 1234) автомобилисту придется отдать 8 тыс. гривен. Знак с тремя одинаковыми цифрами, идущими не подряд, будет стоить 4 тыс. гривен.

При этом выдача номеров из данного перечня для легковых автомобилей, которые принадлежат органам государственной власти, будет стоить всего 300 грн.

6 июля сообщалось, что у пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель есть автомобиль с именными номерами Mendel. Машину марки Lexus на улице одного из украинских городов обнаружил интернет-пользователь, после чего данная информация распространилась в соцсетях.

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