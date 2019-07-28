Названы самые опасные страны для детского отдыха

Дети из России, выехавшие на отдых за границу, чаще всего болеют в Болгарии. Об этом свидетельствуют данные исследование, проведенного СК «Альфа Страхование».

На Болгарию приходится 29,55% обращений к медикам. Второе место занимает Турция (10,08%), третье — Испания (9,73%), передает «Интерфакс».

В топ-5 также вошли Кипр и Таиланд.

Реже всего дети заболевали в Грузии, Индонезии, Израиле, Австрии и Франции.

В апреле аналитики назвали страны, в которых российские путешественники чаще всего обращаются к медикам. Самые высокие показатели заболеваемости туристов оказались в Болгарии и Турции.