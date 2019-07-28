В Новой Зеландии обнаружили исполинский сверхорганизм

Деревья каури в Новой Зеландии объединяются в сверхорганизмы, связанные между собой корневой системой. Такое открытие сделали специалисты из Оклендского технологического университета, сообщает Live Science.

Отмечается, что даже пни в этой системе остаются живыми, поскольку по ночам получают питательные вещества от соседей, а днем «спят».

Ученые считают это сообщество единым организмом, который является одним из самых больших на Земле.

18 февраля кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник главной научной обсерватории и соавтор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселев сообщил, что даже триллион деревьев не сможет остановить глобальное потепление.