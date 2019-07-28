Ведущий MSNBC назвал лидера республиканцев в сенате «московский Митч»

Ведущий американского телеканала MSNBC Джо Скарборо назвал лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла «московский Митч». Об этом 26 июля сообщает The Hill.

Такое заявление тележурналист сделал из-за «бездействия» Макконнелла, которое тот проявляет по отношению к законопроектам по «российскому вмешательству в выборы».

На текущей неделе он отклонил два таких проекта. Один из них предусматривал использование бумажных бюллетеней на выборах в качестве альтернативы электронному голосованию, якобы уязвимому для хакеров, а второй предлагал кандидатам и связанным с ними лицам докладывать о помощи со стороны других стран.

Помимо нового данного «прозвища» Скарборо обвинил Макконнелла в содействии российским властям в попытках подорвать американскую демократию.

Издание отметило, что после слов телеведущего хештег #MoscowMitch моментально стал трендом в Twitter.

Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в выборы началось после победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре 2016 года. В конце марта 2019 года минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.

10 апреля президент России Владимир Путин заявил, что для Российской Федерации было заранее понятно, чем завершится «пресловутая комиссия» Мюллера. Глава государства подчеркнул, что никакого сговора между Трампом и Россией не было.