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В Британии студентка не дождалась помощи врачей и покончила с собой

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Фото: Global Look Press/Peter Noyce/imageBROKER.com
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В Великобритании студентка покончила с собой, так и не дождавшись психологической помощи. Об этом 27 июля сообщило издание Mirror.

21-летняя Николь Кей была отмечена в группе повышенного суицидального риска, однако вне очереди ей помогать отказались и предложили ожидание, которое по срокам составляло около года.

По словам врача лечебного заведения, куда обращалась девушка, у больницы недостаточно средств, в связи с чем они не могут нанять дополнительных сотрудников для работы с пациентами.

5 июня сообщалось, что в Нидерландах 17-летняя жертва насилия прибегла к эвтаназии.

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