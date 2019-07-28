Прямой эфир

В России предложили разрешить голосовать с 16 лет

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член конституционного комитета Совфеда Елена Афанасьева предложила понизить возрастной порог голосования на выборах. Об этом 28 июля сообщает «РИА Новости».

Возраст, с которого сенатор предложила позволить гражданам участвовать в выборах, составляет 16 лет. Афанасьева предположила, что именно так молодое поколение почувствует, насколько важен их голос для власти.

Она подчеркнула, что в России паспорт выдается в 14 лет, а при определенных условиях 16-летние подростки уже могут вступать в брак. При этом возрастная категория с 14 до 18 лет почти исключена из общественной жизни, поскольку участие практически во всех молодежных форумах и мероприятиях можно принимать после наступления совершеннолетия.

Поэтому, по ее мнению, снижение возрастного порога для голосования поспособствует ликвидации политической безграмотности у россиян, а также позволит молодежи почувствовать себя полноправными гражданами своей страны.

26 июня глава Росмолодежи Александр Бугаев рассказал о предпосылках к снижению возраста совершеннолетия с 18 лет до более молодого. Он отметил, что дети стали раньше взрослеть, так как у них появилось больше возможностей и сильно поменялись способы коммуникации.

Член Совфеда, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова высказалась против идеи, сообщил телеканал «360». Она напомнила, что Россия ратифицировала международную конвенцию, где сказано, что совершеннолетие наступает в 18 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Милонов раскритиковал идею о снижении возраста совершеннолетия
Большинство россиян одобрили начало трудовой деятельности до 18 лет

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017