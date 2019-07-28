В России предложили разрешить голосовать с 16 лет

Член конституционного комитета Совфеда Елена Афанасьева предложила понизить возрастной порог голосования на выборах. Об этом 28 июля сообщает «РИА Новости».

Возраст, с которого сенатор предложила позволить гражданам участвовать в выборах, составляет 16 лет. Афанасьева предположила, что именно так молодое поколение почувствует, насколько важен их голос для власти.

Она подчеркнула, что в России паспорт выдается в 14 лет, а при определенных условиях 16-летние подростки уже могут вступать в брак. При этом возрастная категория с 14 до 18 лет почти исключена из общественной жизни, поскольку участие практически во всех молодежных форумах и мероприятиях можно принимать после наступления совершеннолетия.

Поэтому, по ее мнению, снижение возрастного порога для голосования поспособствует ликвидации политической безграмотности у россиян, а также позволит молодежи почувствовать себя полноправными гражданами своей страны.

26 июня глава Росмолодежи Александр Бугаев рассказал о предпосылках к снижению возраста совершеннолетия с 18 лет до более молодого. Он отметил, что дети стали раньше взрослеть, так как у них появилось больше возможностей и сильно поменялись способы коммуникации.

Член Совфеда, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова высказалась против идеи, сообщил телеканал «360». Она напомнила, что Россия ратифицировала международную конвенцию, где сказано, что совершеннолетие наступает в 18 лет.