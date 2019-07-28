Трамп захотел приравнять антифашистов к террористам

Движение американских антифашистов в США могут объявить террористической организацией. Об этом президент США Дональд Трамп написал в субботу, 27 июля, в своем Twitter-аккаунте.

«Рассматривается возможность объявить ANTIFA (движение американских антифашистов. — Ред.), сумасшедших трусливых леворадикалов, которые бьют людей (только тех, кто не может дать сдачу) по голове бейсбольными битами, террористической организацией», — сообщил глава Белого дома.

Трамп также сравнил антифашистов с уличной бандой латиноамериканцев MS-13, считающейся самой наиболее опасной в США.

По мнению президента США, запрет движения приведет к тому, что полиции будет легче делать свою работу.

4 июня мэр Лондона Садик Хан назвал Трампа символом для приверженцев крайне правых идей в Европе и поставил его в один ряд с правыми европейскими политиками, прибегающими к риторике, которая, по мнению мэра Лондона, была популярна у фашистов в первой половине XX века.