В Ереване лифт с двумя пассажирами упал с 12-метровой высоты

В одном из зданий Еревана лифт с двумя пассажирами сорвался в шахту. Об этом в субботу, 27 июля, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении.

«Трос лифта оборвался, и лифт с находящимися в нем людьми сорвался в шахту с 12-метровой высоты», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что оба находившихся в лифте получили тяжелые травмы и доставлены в медицинский центр в тяжелом состоянии, позже один их них скончался.

В марте 2018 года в многоквартирном доме в Симферополе упал лифт. Женщина и ее малолетний ребенок получили травмы, несовместимые с жизнью.