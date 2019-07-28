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В Ереване лифт с двумя пассажирами упал с 12-метровой высоты

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Adrian C. Nitu
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В одном из зданий Еревана лифт с двумя пассажирами сорвался в шахту. Об этом в субботу, 27 июля, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении.

«Трос лифта оборвался, и лифт с находящимися в нем людьми сорвался в шахту с 12-метровой высоты», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что оба находившихся в лифте получили тяжелые травмы и доставлены в медицинский центр в тяжелом состоянии, позже один их них скончался.

В марте 2018 года в многоквартирном доме в Симферополе упал лифт. Женщина и ее малолетний ребенок получили травмы, несовместимые с жизнью.

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