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Вдова боксера Дадашева назвала виновного в гибели спортсмена

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Фото: Global Look Press/Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com
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Вдова боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина рассказала, кто виноват в гибели ее супруга. Об этом 27 июля она написала в своем Instagram.

По ее словам, рефери был обязан защитить жизнь и здоровье боксера и закончить поединок. Сам Максим никогда бы не сдался на ринге, считает она.

«Он обязан остановить бой, если считает, что здоровью спортсмена нанесен ущерб. Рефери ни разу даже не подошел к Максу, несмотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в угол врача для осмотра!» — написала девушка.

Она также подчеркнула, что рефери вполне мог продолжить поединок, если бы не вмешался тренер. Апушкина назвала подобное поведение халатностью и непрофессионализмом и заявила, что намерена судиться с Атлетической ассоциацией штата Мэриленд и выдвигать иск против рефери.

Дадашев умер 23 июля в больнице в США. 28-летний российский боксер был госпитализирован с отеком мозга после боя с пуэрториканцем Субриелем Матиасом, пишет RT. Спортсмену сделали операцию, провели трепанацию черепа, но спасти его не удалось.

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