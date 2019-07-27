Американский режиссер Майкл Бэй встретился в Киеве с Кличко

Американский кинорежиссер и продюсер Майкл Бэй встретился с мэром Киева Виталием Кличко, специально прилетев для этого в украинскую столицу. Об этом в субботу, 27 июля, сообщил сам градоначальник в своем Facebook-аккаунте.

«Майкл прилетел с командой, чтобы посмотреть на Киев, на Украину. Он заинтересован в съемках кино и видео в нашем городе», — написал Кличко.

Он добавил, что на встрече речь шла также об условиях для кинопроизводства на Украине, о помощи города в организации съемок и перспективах сотрудничества.

Бэй — один из самых кассовых режиссеров мира. Его картины собрали в прокате более $5,7 млрд. Он известен такими лентами, как «Армагеддон», «Трансформеры», «Остров».

Виталий Кличко занимает пост мэра и главы Киевской городской государственной администрации с июня 2014 года.

В апреле 2019 года после второго тура президентских выборов Кличко заявил, что новоизбранный президент Украины не сможет уволить его с поста мэра, поскольку он не является чиновником. Сделать это смогут только киевляне, отметил градоначальник.

24 июля администрация президента Украины Владимира Зеленского попросила правительство внести представление на увольнение Виталия Кличко.