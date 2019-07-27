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Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в Сети

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Президент Украины Владимир Зеленский дал распоряжение незамедлительно уволить главу национальной полиции в Днепропетровской области Виталия Глуховерю. С такой просьбой 27 июля он обратился к главе МВД страны Арсену Авакову в своем Facebook.

Причиной для подобного заявления стало видео, появившееся в Сети еще в прошлом году. На нем начальник полиции возмутился тем, что правоохранители остановили его за нарушение ПДД. Глуховере это не понравилось и он вызвал подразделение специального назначения КОРД, чтобы они задержали полицейских. После того, как прибыл спецназ, патрульных доставили в кабинет Глуховери для проведения беседы.

По словам Зеленского, начальник полиции превысил должностные полномочия. При этом он отметил, что для всех чиновников время безнаказанности завершилось. Поэтому глава государства предложил им увольняться или бежать.

24 июля сообщалось, что администрация Зеленского попросила правительство внести представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко. Градоначальника подозревают в махинациях с землей.

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