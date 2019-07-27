Прямой эфир

В Кремле подтвердили подготовку визита Путина во Францию

0
Фото: REUTERS/Philippe Wojaze
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин приедет во Францию во второй половине августа, визит российского лидера прорабатывается. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства 27 июля.

Ранее в этот день президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что примет Владимира Путина в своей резиденции форт Брегансон 19 августа, пишет ТАСС. Выбор места переговоров Макрон объяснил тем, что в форте Брегансон можно «изолироваться для работы», но при этом оставаться на связи для ведения телефонных переговоров международного уровня, а также принимать лидеров иностранных государств.

Французский лидер напомнил, что с 24 по 26 августа во Франции состоится саммит «большой семерки» и в преддверии встречи «крайне важно взять на себя инициативу (переговоров. — Ред.) с Россией, чтобы обсудить все способы сотрудничества по основным вопросам», пишет BFMTV.

18 июля Путин и Макрон провели телефонные переговоры, напоминает «Газета.ру». Российский лидер пригласил французского коллегу в Москву на 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Макрон пообещал приехать, отметив, что День Победы является важным для Франции, ведь французы «знают, что многим обязаны России и тем, кто сопротивлялся».

В конце июня Макрон заявил о необходимости построить новые доверительные отношения между Европой и Россией. Тогда он подчеркнул, что у сторон есть много совместных вопросов, в том числе Сирия, Украина, Африка и коллективное разоружение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков рассказал о темах переговоров Путина и Макрона на G20
Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017