В Кремле подтвердили подготовку визита Путина во Францию

Президент России Владимир Путин приедет во Францию во второй половине августа, визит российского лидера прорабатывается. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства 27 июля.

Ранее в этот день президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что примет Владимира Путина в своей резиденции форт Брегансон 19 августа, пишет ТАСС. Выбор места переговоров Макрон объяснил тем, что в форте Брегансон можно «изолироваться для работы», но при этом оставаться на связи для ведения телефонных переговоров международного уровня, а также принимать лидеров иностранных государств.

Французский лидер напомнил, что с 24 по 26 августа во Франции состоится саммит «большой семерки» и в преддверии встречи «крайне важно взять на себя инициативу (переговоров. — Ред.) с Россией, чтобы обсудить все способы сотрудничества по основным вопросам», пишет BFMTV.

18 июля Путин и Макрон провели телефонные переговоры, напоминает «Газета.ру». Российский лидер пригласил французского коллегу в Москву на 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Макрон пообещал приехать, отметив, что День Победы является важным для Франции, ведь французы «знают, что многим обязаны России и тем, кто сопротивлялся».

В конце июня Макрон заявил о необходимости построить новые доверительные отношения между Европой и Россией. Тогда он подчеркнул, что у сторон есть много совместных вопросов, в том числе Сирия, Украина, Африка и коллективное разоружение.