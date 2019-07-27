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Украинцы возмутились фотографией Зеленского с пляжа

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Фото: facebook.com/Владимир Зеленский
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Пользователи Сети с негодованием восприняли фотографию украинского президента Владимира Зеленского с пляжа в Одессе. Снимок 27 июля появился на его личной странице в Facebook.

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Многих возмутило вызывающее и наигранное поведение лидера страны. Они привели в пример фото с шаурмой, его пробежку в фонтанах и бесконечные селфи.

«Что это за дурной хайп ради хайпа?» — спросила одна из пользовательниц соцсети.

Другие выразили недовольство тем, что президент отдыхает, пока в стране идет война и в Донбассе каждый день гибнут молодые люди.

«Чуваки, а что вы делаете каждую неделю в Одессе? «Лига смеха» не каждую же неделю? Лучше к нам в Донбасс приезжайте, в зону боевых действий», — говорится в одном из комментариев.

Другие же пользователи возмущенных настроений не разделили и пожелали Зеленскому хорошего отдыха. Кто-то в ответ на комментарий украинского президента о разведчиках и боевых водолазах на пляже предположил, что стоящий на заднем плане шпиц также является сотрудником охраны правительственных лиц.

Зеленский приехал в Одессу 26 июля, летел он в экономклассе, пишет «Федеральное агентство новостей». В Одессе он посетил съемки юмористической программы «Лига смеха». Издание «Украинские новости» уточняет, что визит президента является неофициальным.

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