В «Слуге народа» назвали кандидата на пост главы минздрава Украины

Кандидатура основателя и владельца сети частных клиник «Борис» Михаила Радуцкого рассматривается на должность министра здравоохранения Украины. Об этом рассказал глава избирательного штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко 27 июля.

«У него есть свое видение того, как лучше реализовать реформу. Возможно, он найдет необходимый формат. У него точно есть свое видение, как лучше реформировать сферу здравоохранения», — рассказал он украинскому изданию «Левый берег».

На данный момент ведомство временно возглавляет Ульяна Супрун. Корниенко усомнился в том, что она сохранит пост исполняющего обязанности министра.

Также глава избирательного штаба допустил смену главы минобразования, данное кресло сейчас занимает Лилия Гриневич. По словам Корниенко, ее может сменить Сергей Бабак.

При этом Корниенко заверил, что партия продолжит намеченные Гриневич и Супрун реформы.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее неоднократно критиковал действия Супрун, пишет «Федеральное агентство новостей». Так, и.о. главы минздрава рекомендовала в жаркую погоду сидеть на холодном, а в трудных ситуациях не стесняться использовать нецензурную лексику.