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Кравчук призвал не назначать иностранцев в руководство Украины

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что новая власть не не должна назначать иностранцев на руководящие должности в стране. Об этом 22 июля сообщает NewsOne.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский должен составить список людей на все руководящие должности, но при этом исключить из него всех иностранных граждан.

«Я глубоко уверен, что среди украинцев очень много образованных и опытных профессионалов», — отметил он.

Однако в это же время он предложил привлекать граждан из других стран в качестве консультантов.

Ранее, 22 июля, Центральная избирательная комиссия Украины признала внеочередные выборы в парламент страны состоявшимися. Лидером по результатам обработки половины голосов оставалась партия «Слуга народа» главы государства Владимира Зеленского (42,45%). Второе место занимала «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко с 12,88% голосов, тройку лидеров замкнула «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (8,64%).

В пятерку также вошли «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,01%) и «Голос» лидера рок-группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука (6,38%), остальные претенденты не преодолели порог в 5%.

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