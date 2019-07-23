В морском параде в День ВМФ примут участие иностранные военные корабли

В морском параде по случаю Дня ВМФ в этом году примут участие силы трех российских флотов и корабли под флагами других государств. Об этом «Известиям» рассказали в Минобороны.

Вместе с российскими кораблями в парадном строю 28 июля в Санкт-Петербурге пройдут эсминец Xiang военно-морских сил Китая и фрегат Tarkash ВМС Индии.

По словам источников «Известий» в Главном штабе ВМФ, в этом году новейший российский фрегат «Адмирал Горшков» принял участие в морских парадах в Китае и в Индии. Сейчас индийская и китайская стороны прибыли в РФ с неофициальным визитом в качестве ответного жеста.

Всего к прохождению в парадном строю по Неве вдоль Адмиралтейской набережной будут привлечены 25 кораблей и катеров.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Все флоты в гости: Главный военно-морской парад стал международным