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Два человека задержаны в Норвегии за осквернение памятника жертвам Брейвика

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Фото: Depositphotos
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В Норвегии за осквернение памятника жертвам Андерса Брейвика задержаны два человека. Об этом во вторник, 23 июля, сообщило агентство ТАСС.

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На установленном в городе Тёнсберг памятнике, представляющем собой выбитый в камне человеческий силуэт, поверх текста задержанные нарисовали свастику.

Позже полиция задержала двух 20-летних жителей города, которые подозреваются в этом преступлении.

Брейвик устроил двойной теракт в Осло 22 июля 2011 года. Сначала он организовал взрыв у комплекса правительственных зданий в центре города, а через несколько часов, переодевшись в полицейскую форму, открыл стрельбу в молодежном лагере.

Жертвами стали 77 человек — 69 были убиты на острове Утёйя, восемь погибли при взрыве в Осло, 151 человек получил ранения. В июле 2018 года погибшим от рук преступника открыли памятник в Осло.

Мужчина признался в совершении атак, но виноватым себя не считает, объяснив содеянное несогласием с иммиграционной политикой правительства Норвегии. Его приговорили к 21 году лишения свободы с возможностью продления срока еще на пять лет неограниченное число раз.

18 марта сообщалось, что праворадикальный манифест Брейвика можно было купить в интернет-магазине.

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