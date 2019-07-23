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Жительницу Дагестана задержали после смерти ее падчерицы от побоев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Жительницу Дагестана задержали после смерти ее четырехлетней падчерицы. Об этом 23 июля сообщает «РИА Новости».

Женщину обвиняют в убийстве девочки. Следствие установило, что 27 января этого года она избила ребенка, в результате чего девочка попала в больницу, где умерла спустя несколько дней. Было установлено, что тяжелая черепно-мозговая травма, которую она получила в результате побоев, оказалась несовместима с жизнью. Помимо этого на ее теле были обнаружены следы от старых побоев.

Женщина задержана по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее, 5 июля, сообщалось, что семилетнюю девочку с многочисленными ушибами и травмами доставили из опекунской семьи в одну из больниц Ингушетии. У ребенка зафиксированы следы жестоких побоев, отеки и гематомы, на теле имеются старые рубцы от порезов, ожоги, ссадины на голове.

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