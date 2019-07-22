Парламент Греции проголосовал за доверие правительству

Парламент Греции проголосовал большинством голосов за доверие правительству. Об этом сообщило агентство ТАСС в понедельник, 22 июля.

За доверие правительству, сформированному правящей правоцентристской партией «Новая демократия» во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом, высказались 158 депутатов правящей партии в 300-местном однопалатном парламенте. Против были 142 парламентария от всех оппозиционных партий.

Программа правительства предусматривает, прежде всего, существенное сокращение налогового бремени населения и бизнеса.

На досрочных парламентских выборах 7 июля консервативная партия «Новая демократия» Мицотакиса получила 158 мест в 300-местном парламенте. Коалиция радикальных левых СИРИЗА Алексиса Ципраса оказалась на втором месте — у нее 86 мест.

8 июля Ципрас сложил полномочия премьер-министра страны, перед этим поздравив своего преемника с победой.

Ципрас попросил Павлопулоса о роспуске парламента и внеочередных выборах 10 июня. Двумя неделями ранее он объявил о планах провести досрочное голосование после того, как возглавляемая им правящая партия уступила главной оппозиционной «Новой демократии» на выборах в Европейский парламент.