Чудинов защитил титул континентального чемпиона WBA

Бывший чемпион мира россиянин Федор Чудинов защитил титул континентального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA), победив в Москве аргентинца Эсекьеля Освальдо Мадерну в понедельник, 22 июля, сообщает ТАСС.

Поединок прошел в рамках празднования Международного дня бокcа на Краcной площади.

Чудинов выступает в весовой категории до 76,2 кг и занимает третье место в рейтинге WBA.

Отмечается, что россиянин победил техническим нокаутом в 10-м раунде.

11 июля стало известно, что российский боксер, чемпион мира по версиям WBA в первом тяжелом весе Денис Лебедев завершает спортивную карьеру.