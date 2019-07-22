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Девочка сломала позвоночник в цирке шапито в Казани

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В Казани возбуждено уголовное дело по факту серьезной травмы ребенка в цирке шапито на улице Зорге. Четырехлетняя девочка 18 июля сломала позвоночник, упав с лестницы. Малышка находится в больнице.

«В какой-то момент под ребенком проломилась ступень, и девочка упала на асфальтное покрытие», – рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по Татарстану Андрей Шептицкий. В момент происшествия мать была рядом с дочкой.

Как пишет ИА «Татар-информ», сотрудников цирка подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

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