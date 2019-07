Волкер прокомментировал результаты выборов на Украине

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер приветствовал предварительные результаты внеочередных выборов в Верховную раду.

Об этом он написал на своей странице в Twitter, где также анонсировал встречи с партнерами из Киева.

«Поздравляю народ Украины — мощное голосование за реформу! Жду встреч на этой неделе на Украине», — написал дипломат в микроблоге.

Congratulations to the people of Ukraine — a strong vote for reform! Looking forward to meetings this week in Ukraine.