Волкер прокомментировал результаты выборов на Украине

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер приветствовал предварительные результаты внеочередных выборов в Верховную раду.

Об этом он написал на своей странице в Twitter, где также анонсировал встречи с партнерами из Киева.

«Поздравляю народ Украины — мощное голосование за реформу! Жду встреч на этой неделе на Украине», — написал дипломат в микроблоге.

Congratulations to the people of Ukraine — a strong vote for reform! Looking forward to meetings this week in Ukraine. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) July 22, 2019

В МИД России состоявшиеся на Украине парламентские выборы назвали «голосованием надежды». При этом там отметили, что оценивать новые власти республики предстоит по их практическим делам, а не по итогам выборов. В ведомстве также обратили внимание на то, что в этот раз «националистические силы» не получили поддержки украинцев, в частности, в парламент страны не прошли представители праворадикальной партии «Свобода» и других подобных ей организаций.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье, 21 июля. Центральная избирательная комиссия страны признала голосование состоявшимся. После обработки 85% электронных протоколов лидирует пропрезидентская партия «Слуга народа» (42,93%). В Верховную раду также проходят партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,93%), «Евросолидарность» (8,29%), «Батькивщина» (8,14%) и «Голос» (6,03%).