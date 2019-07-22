Бывшая супруга Абрамовича выходит замуж за греческого миллиардера

Бывшая супруга предпринимателя Романа Абрамовича Дарья Жукова выходит замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III, пишет Alphafreepress в понедельник, 22 июля.

По данным издания, Ниархос официально сделал предложение о браке время недавнего дня рождения 38-летней россиянки в Нью-Йорке. Источники из окружения пары говорят, что влюбленные собираются пожениться в этом году и уже приступили к планированию свадьбы, дата которой пока не назначена.

Σταυροσ νιαρχοσ [Κλικ και διαβάστε στο pronews] Ο Σταύρος #Νιάρχος, η πρώην του Αμπράμοβιτς και ένας αρραβώνας που κανείς δεν θέλει https://t.co/mautDMAeuF — presshub.gr (@presshub_gr) July 22, 2019

Абрамович и Жукова поженились в 2008 году, однако не объявляли об этом публично несколько лет. В 2017 году пара развелась, оставшись друзьями. В браке у них родились сын Аарон-Александр и дочь Лея.

Ставрос Ниархос III является наследником одной из богатейших греческих династий, состояние которой оценивается в $2,5 млрд. Ради романа с Жуковой миллиардер расстался с австралийской моделью Джессикой Харт, напоминает «Газета.ру».