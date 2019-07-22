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Путин ввел мораторий на новые меры господдержки нефтяных месторождений

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин дал правительству поручение ввести мораторий на новые меры государственной поддержки разработки месторождений нефти. Запрет будет действовать до завершения инвентаризации запасов, говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Также Путин поручил провести инвентаризацию запасов разрабатываемых в России месторождений на предмет экономической эффективности дальнейшего освоения и разработать единые критерии требований к экономическому обоснованию и порядок предоставления мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений.

Ответственным за исполнение поручений назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Совещание по вопросу стимулирования нефтяной отрасли состоялось 10 июля.

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