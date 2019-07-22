Путин ввел мораторий на новые меры господдержки нефтяных месторождений

Президент России Владимир Путин дал правительству поручение ввести мораторий на новые меры государственной поддержки разработки месторождений нефти. Запрет будет действовать до завершения инвентаризации запасов, говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Также Путин поручил провести инвентаризацию запасов разрабатываемых в России месторождений на предмет экономической эффективности дальнейшего освоения и разработать единые критерии требований к экономическому обоснованию и порядок предоставления мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений.

Ответственным за исполнение поручений назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Совещание по вопросу стимулирования нефтяной отрасли состоялось 10 июля.