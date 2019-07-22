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Введение дизайн-кода Пскова коснется малого и среднего бизнеса

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что внедрение единого дизайн-кода в столице региона затронет не только собственников зданий, но и малый, и средний бизнес. «Изменения будут масштабными, и это стресс для перечисленных категорий граждан», — сказал Ведерников.

По его словам, сейчас часть фасадов Пскова просто не видна из-за бесконтрольной рекламы. Вопрос о дизайн-коде депутаты городской думы рассмотрят в сентябре, передает Псковская лента новостей.

Тем предпринимателям, кто сразу выполнит все изменения по дизайн-коду, могут предоставить временные льготные условия. Ведерников добавил, что в сфере благоустройства города уже сделано много работы, которая должна быть продолжена как по инвестиционной, так и по туристической части.

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