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Реконструкция театра имени Луначарского в Севастополе стала дешевле

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Власти Севастополя планируют уменьшить почти в три раза стоимость реконструкции здания Русского драматического театра имени Луначарского — с 4,2 до 1,5 млрд рублей. По словам директора городского департамента капитального строительства Сергея Смирнова, есть два поручения президента РФ — по модернизации театра и реконструкции здания.

«Я не знаю, откуда во втором поручении взялось слово «реконструкция». Видимо, просто разговаривали и записали», — цитирует Смирнова онлайн-газета «Новый Севастополь». Решение относительно объема работ находится в компетенции городских властей. В апреле экс-губернатор Дмитрий Овсянников сообщил о переносе начала реконструкции на 2020 год.

В театре планировалось установить системы видеопроекции, проекционного телевидения, звукоусиления. В малом зале хотели создать современное пространство для камерного общения со зрителем, вовлечения его в театральное действо.

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