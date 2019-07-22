Мурманская область станет столицей зимнего кайтинга в России

Мурманская область получит 1,24 млрд рублей на мероприятия национального проекта «Спорт — норма жизни». Об этом заявил врио губернатора Андрей Чибис после встречи с главой Минспорта России Павлом Колобковым. Конкретные проекты пока не объявлены, однако Чибис отметил, что «реализация всех мероприятий на жестком контроле по срокам и качеству работ».

Кроме того, регион станет главным в стране в сфере зимнего кайтинга. Крупные соревнования пройдут в Мончегорске и Териберке, информирует ИА «Би-порт». Министр спорта РФ пообщался со спортивной общественностью Мурманской области и посетил спорткомплекс «Долина Уюта».

Сноукайтинг — популярный вид зимнего спорта. Кайт (летающий воздушный змей, по форме напоминающий парашют), управляемый спортсменом, позволяет кататься на лыжах или сноуборде. Перемещение (катание) происходит по ровной или бугристой снежной (ледовой) поверхности.