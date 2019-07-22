Украинский суд смягчил меру пресечения экс-главе Партии регионов

Украинский суд выпустил из-под стражи одного из лидеров Партии регионов Александра Ефремова, которого обвиняют в госизмене, сообщил в понедельник, 22 июля, бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

Пресс-секретарь главы генпрокуратуры Лариса Сарган, в свою очередь, уточнила, что экс-руководителю фракции партии, которая в период президентства Виктора Януковича была правящей, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, пишет ТАСС.

Впервые Александра Ефремова задержали в феврале 2015 года. Спустя полтора года он вновь был взят под стражу. Политика обвинили в госизмене и противоправных действиях с целью изменения государственных границ Украины, а также в содействии созданию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). За несколько лет разбирательства своей вины он не признал.

Партию регионов возглавлял бывший президент Украины Виктор Янукович, покинувший страну в феврале 2014 года после государственного переворота. В период его президентства партия являлась правящей и имела самую крупную фракцию в Верховной раде. Ее председателем был украинский премьер-министр Николай Азаров (2010–2014 годы).

После госпереворота политическое движение значительно утратило свое влияние, а к следующему году фактически приостановило деятельность. Сайт партии частично возобновил работу лишь в 2018 году.