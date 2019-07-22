Минюст разработает проект о выдаче паспортов заключенным через СИЗО

Министерство юстиции разработает законопроект, позволяющий заключенным подавать заявление о получении паспорта через администрацию СИЗО. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба Минюста.

Будущий федеральный закон «О внесении изменения в статью 17 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» будет направлен на обеспечение социальной поддержки и защиту интересов заключенных, содержащихся в следственном изоляторе.

Согласно этому проекту, администрация СИЗО будет принимать указанные заявления и направлять их в территориальный орган МВД России.

«В случае отсутствия денежных средств на лицевых счетах подозреваемых и обвиняемых расходы, связанные с выдачей или заменой паспорта, будут возмещаться за счет средств федерального бюджета», — добавили в пресс-службе.

Ранее, 10 июля, ФСИН предложила пересмотреть категории арестантов, а 21 февраля Владимир Путин поручил подготовить предложения по улучшению условий содержания заключенных.