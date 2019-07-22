В пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет круглый стол, посвященный международному Дню борьбы с гепатитом

30 июля в 11:00 при участии Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и МИЦ «Известия» пройдет круглый стол, посвященный международному Дню борьбы с вирусными гепатитами.

Участники мероприятия:

Каграманян Игорь Николаевич, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Федерального Собрания Российской Федерации;

Гайдеров Андрей Александрович, заместитель Директора Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства здравоохранения РФ;

Чуланов Владимир Петрович, д.м.н., профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова. руководитель научно-консультативного клинико-диагностического центра (НККДЦ) ЦНИИЭ, руководитель референс-центра по мониторингу за вирусными гепатитами;

Жулёв Юрий Александрович, президент Всероссийского общества гемофилии, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов;

Коваленко Никита Витальевич, председатель правления МОО «Вместе против гепатита»;

Малинникова Елена Юрьевна, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО, главный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РФ,д.м.н.;

Михайлов Михаил Иванович, член-корреспондент Российской академии наук, научный руководитель Научно-исследовательского института молекулярной и персонализированной медицины, д.м.н.;

Городин Владимир Николаевич, заместитель директора по координации инфекционной службы НМИЦ Фтизиопульмонологии;

Шкурко Татьяна Всеволодовна, директор ГБУ «Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы».

В ходе дискуссии будут также рассмотрены следующие вопросы:

Дорожная карта достижения целей ВОЗ в РФ: что сделано и что ещё предстоит сделать для реализации амбициозной задачи;

Какие из мировых стратегий по элиминации хронического гепатита С (ХГС) могут лечь в основу отечественной концепции элиминации вирусных гепатитов;

Каковы реальные экономические показатели «бремени вирусных гепатитов»;

Федеральный регистр пациентов с ХГС: как качественно и количественно усовершенствовать данные о пациентах с ХГС в РФ;

Борьба с гепатитом С в контексте Указа Президента РФ № 204 об увеличении продолжительности жизни и снижении показателей смертности населения: плюсы, минусы, подводные камни;

Как принятие федерального закона «О предупреждении распространения вирусных гепатитов» может повлиять на ситуацию по контролю за ХГС в РФ;

Каковы возможности и роль системы обязательного медицинского страхования в достижении целей ВОЗ?

Какую роль должны играть государство, бизнес, профессиональное сообщество и пациентские организации в повышении доступности лечения ХГС?

Вирусные гепатиты представляют одну из главных угроз человечества XXI века — на сегодняшний день только от хронического гепатита С страдает каждый сотый житель планеты, а общее число больных различными формами гепатита идет на сотни миллионов человек.

Широкое распространение болезни и высокие показатели смертности обусловили появление под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) глобальной стратегии, которая предусматривает снижение числа больных хроническими вирусными гепатитами на 40% к 2020 году и полную элиминацию вируса гепатита С в качестве угрозы обществу к 2030 году. В мае 2016 года на Всемирной Ассамблее здоровья Российская Федерация наряду с другими странами-членами ВОЗ подписала глобальную стратегию, активно включившись в работу по преодолению угрозы вирусных гепатитов.

В рамках организуемого круглого стола ведущие эксперты страны по проблемам лечения гепатита С совместно с пациентским сообществом и представителями бизнеса обсудят подходы к разработке дорожной карты по элиминации вирусных гепатитов в соответствии с целями глобальной стратегии ВОЗ, а также рассмотрят комплекс мер по повышению осведомленности о заболевании и его профилактике среди населения всех возрастов.

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