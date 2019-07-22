Главного архитектора Ростова-на-Дону отпустили из-под стражи

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону принял решение изменить меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест главному архитектору Ростова-на-Дону Роману Илюгину, который является фигурантом дела об обманутых дольщиках. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Мера пресечения в виде домашнего ареста установлена сроком на 21 день — до 11 августа включительно», — указано в сообщении. Отмечается, что Илюгин провел в СИЗО около полугода.

12 февраля стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали главных архитекторов Ростовской области, Ростова-на-Дону и администрации Мартыновского района Ростовской области Алексея Полянского, Романа Илюгина и Александра Корчигу.

По версии следователей, подозреваемые незаконно выдавали и продлевали разрешения на строительство многоквартирных жилых домов. В итоге были нарушены права более 60 участников долевого строительства — средства, которые дольщики вложили в строительство недвижимости, в итоге были похищены.

Все задержанные подозреваются в превышении должностных полномочий (по ч. 1 ст. 286 УК РФ).