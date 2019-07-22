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В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ

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В Иране 17 человек осудили за работу на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, некоторые из них приговорены к смертной казни. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает Reuters.

«Выявленные шпионы работали в важных центрах частного сектора в экономической, ядерной, инфраструктурной, военной и кибер-областях, где они собирали секретную информацию», — сообщили в министерстве информации Ирана.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал ложью сообщения о задержании в Иране 17 шпионов, якобы прошедших подготовку в ЦРУ.

«Сообщение Ирана о поимке шпионов ЦРУ является полностью ложным. Ноль правды. Просто еще одна ложь и пропаганда (как и про сбитый американский беспилотник), распространяемые религиозным режимом, который терпит неудачи и не знает, что делать. Их экономика мертва, и станет намного хуже. Иран — полный беспорядок!» — написал американский лидер в Twitter.

Очередной виток напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном произошел 13 июня, когда в Ормузском проливе два танкера — норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous — подали сигналы бедствия. Предположительно, суда были атакованы торпедами. За атакой последовали взрывы и пожар. США обвинили в нападении Иран.

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