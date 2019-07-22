Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов во время представления годового отчета президенту России Владимиру Путину в понедельник, 22 июля, заявил, что свыше 25% питьевой воды, продаваемой в России, — подделка.

«Процент фальсификата составляет от 25 до 30%, это в среднем по России, а в некоторых регионах и до 80%», — цитирует Чемезова «РИА Новости».

При этом в некоторых регионах страны доля подделок достигает 80%, отмечает «Газета.ру».

Глава «Ростеха» считает, что необходимо как можно скорее приступить к маркировке воды.

С 15 июля в России приступили к маркировке молочной продукции. Также прорабатывается вопрос о маркировке алкоголя, сделанного из виноматериалов.