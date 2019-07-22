Шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет

Шеф-редактор передачи «Пусть говорят» Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба Первого канала.

На телевидении отметили, что он очень любил свою работу и ценил возможность помогать простым людям, а в эфирах, которые готовил Коновалов, воссоединялись семьи. Коллеги журналиста выразили соболезнования его родным и близким.

«Он умел найти общий язык с совершенно разными людьми, всегда становился своим для героев», — сказал ведущий передачи Дмитрий Борисов.

У Коновалова была супруга и маленький сын, которому он посвящал всё свободное время. До работы на телевидении он четыре года работал шахтером. Причина смерти журналиста не сообщается.