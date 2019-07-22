Россия вошла в топ стран с наибольшим числом выезжающих за рубеж туристов

Россия, согласно ежегодному рейтингу Mastercard Global Destination Cities Index: Origins, по итогам 2018 года заняла девятое место по числу туристов, выезжающих за границу. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы Mastercard, пишет ТАСС.

В документе отмечается, что первенство в рейтинге удерживают США и Китай. Россияне же чаще всего посещают Анталью, Паттайю и Пхукет. В 2018 году за рубеж путешествовали более 40 млн туристов из РФ.

Ранее в понедельник стало известно, что в России набирает популярность новый вид туризма ­— bleisure-путешествия, которые подразумевают совмещение деловой поездки и отдыха. Термин произошел от английских слов business (бизнес) и leisure (досуг). Сотрудник едет в служебную командировку, а затем продлевает свое пребывание по собственной инициативе ради отдыха.

Эксперты связывают популярность данного формата с концентрацией на современном рынке труда поколения миллениалов — людей, родившихся после 1981 года. Они предпочитают объединять личную жизнь и работу, а также стараются изучать новые места.