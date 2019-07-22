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Взявшая интервью у Путина девушка выиграла 5 медалей Спартакиады для инвалидов

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Незрячая школьница Регина Парпиева, известная своим интервью с президентом России Владимиром Путиным, заняла пять призовых мест на соревнованиях по плаванию на Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на мать девушки Гульнару Парпиеву.

По ее словам, на Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов, которая проходила в Марий Эл с 12 по 20 июля, Регина завоевала золото на дистанции 50 м брассом, а также две серебряные и две бронзовые медали.

Она добавила, что теперь дочь будет готовиться к новым соревнованиям — в ноябре в Салавате состоится первенство России среди инвалидов всех категорий.

В декабре 2018 года 17-летняя Регина Парпиева взяла интервью у Путина, исполнив таким образом мечту, о которой глава государства узнал на форуме добровольцев России. Подготовиться к интервью девочке помогла главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

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