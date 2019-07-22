Польская прокуратура назвала убийцу пятилетнего мальчика из России

Пятилетнего мальчика из России, который пропал в Польше 10 июля, убил собственный отец. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Лукаш Лапчиньский, пишет ТАСС.

Следователи продолжают поиск орудия убийства и предполагают, что это был нож.

«Медэкспертиза показала многочисленные колотые раны грудной клетки, которые повлекли за собой внешние и внутренние кровотечения, а затем смерть. По нашей информации, в инциденте не принимали участие третьи лица, за исключением отца. Можно сказать, что это были запланированные и реализованные им действия», — заявил Лапчиньский.

Отмечается, что следы крови в найденном на месте преступления автомобиле указывают на то, что ребенок был убит в машине. Затем преступник спрятал тело мальчика у дороги в высокой густой траве.

Следователи установили, что отношения в семье складывались плохо, супруги жили отдельно. С заявлением об исчезновении сына в полицию обратилась мать. В местных СМИ появилась информация, что муж женщины незадолго до смерти отправил ей сообщение, в котором угрожал ей тем, что она больше никогда не увидит своего ребенка.

Ранее в понедельник стало известно, что польская прокуратура возбудила уголовное дело об убийстве пятилетнего ребенка.

20 июля полиция обнаружила тело пропавшего 10 июля в Польше пятилетнего российского мальчика. Тело ребенка нашли на трассе между Варшавой и Гродзиск-Мазовецким.

11 июля стало известно, что в Польше разыскивают пятилетнего россиянина Давида Жуковского. Мальчика увез отец в неизвестном направлении. Позже тело 32-летнего мужчины нашли на железнодорожном переезде, а в 3 км от переезда обнаружили его автомобиль.