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Путин отменил санкции в отношении Эритреи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Россия отменила санкции в отношении Эритреи, введенные в связи с решением Совбеза ООН в 2009 году.

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Соответствующий указ глава государства Владимир Путин подписал в понедельник, 22 июля. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вступает в силу со дня его подписания.

Совбез ООН в декабре 2009-го ввел санкции против Эритреи, включая запрет на поставку оружия в эту страну и замораживание счетов отдельных физических и юридических лиц, приняв на открытом заседании соответствующую резолюцию большинством голосов.

В марте 2010 года ограничительные меры в отношении Эритреи были одобрены Советом министров Евросоюза. Позднее, в июле, аналогичные меры приняла Россия.

Санкции против Эритреи введены из-за того, что с территории этой страны осуществляются поставки оружия боевикам в соседней Сомали, которые воюют против международно признанного переходного правительства страны. Кроме того, Эритрея отказывается отвести свои войска от границы с соседней Джибути, с которой находится в состоянии конфликта.

Российские санкции, в частности, предусматривали запрет всем государственным учреждениям, юридическим и физическим лицам на поставки Эритрее вооружений, оружия, боеприпасов, боевых машин и военной техники, а также запчастей для них. Кроме того, был введен запрет на оказание этому государству услуг по обучению, предоставление технической, финансовой и иной помощи, которые связаны с военной деятельностью. Еще один запрет касался приобретения в Эритрее вышеуказанной продукции и услуг.

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