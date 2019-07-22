Гимнастка упала с высоты в Центре цирковых искусств в Москве

Воздушная гимнастка Анна Андрюшкова упала с высоты во время выступления в Центре цирковых искусств в московском районе Измайлово. Пострадавшую девушку доставили в городскую клиническую больницу имени Иноземцева. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил источник в экстренных службах столицы.

29-летнюю пострадавшую не стали перемещать до приезда врачей. К месту ушиба приложили лед, уточняет телеканал «360».

Медики, прибывшие на место происшествия, забрали пострадавшую в больницу. В настоящее время гимнастке делают рентген, чтобы понять, какие именно повреждения она получила. Пока диагноз неизвестен.

На странице Андрюшковой во «ВКонтакте» есть информация, что она выступает на подвешенном под потолком обруче.