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Петербуржец отсудил 40 тыс. рублей за травму руки на остановке трамваев

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Житель Петербурга отсудил компенсацию в размере 40 тыс. рублей после падения на трамвайной остановке. Мужчина серьезно травмировал руку.

Инцидент произошел зимой в Купчино. Мужчина упал на остановке, после этого он стал испытывать постоянные боли в руке. Также горожанин сообщил, что он не может двигать рукой. Петербуржцу дали I группу инвалидности бессрочно, сообщает телеканал «78».

В ходе проверки было установлено, что мужчина поскользнулся и упал из-за того, что на остановке была некачественно проведена уборка посадочной площадки. Прокуратура направила иск в суд о компенсации морального вреда потерпевшему. Суд удовлетворил иск правоохранительных органов, в пользу мужчины взыскано 40 тыс. рублей.

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