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НМГ закрыла сделку по приобретению Hype Agency

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Фото: пресс-служба НМГ
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«Национальная Медиа Группа» (НМГ) в понедельник, 22 июля, закрыла сделку по приобретению 50% агентства Hype Agency. Стороной по сделке выступила «НМГ Студия».

Сделка позволит НМГ войти на рынок инфлюенсер-маркетинга, который является одним из самых быстрорастущих в сфере видеорекламы в интернете. Операционным управлением агентством продолжит заниматься текущая команда во главе с Григорием Зориным.

Hype Agency — одно из лидирующих в России агентств по инфлюенсер-маркетингу. Агентство работает на российском рынке c 2016 года и помогает брендам реализовать свои задачи через широкий портфель блогеров и других знаменитостей.

8 апреля НМГ закрыла сделку по приобретению 50% Art Pictures Studio. Стороной по сделке выступила «НМГ Студия», осуществляющая инвестиции НМГ в кинопроекты. Доля второго акционера, Федора Бондарчука, сохранилась в размере 50%.

Основной сферой деятельности «НМГ Студии» является инвестирование в контентные проекты и расширение присутствия НМГ в сегменте кинопроизводства. Первым проектом компании стала инвестиция в производство картины «Притяжение 2».

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