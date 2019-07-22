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Вежливый олень развеселил пользователей Сети

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Фото: Стоп-кадр видео
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Видеоролик с вежливым оленем набирает популярность в Сети. На кадрах записи животное кланяется девушке и получат за это печенье.

Действие разворачивается в японском городе Нара, который известен оленями, обитающими рядом со святыми местами. Ролик заработал уже свыше 82 тыс. лайков.

«Японские местные жители кланяются, прежде чем дать им печенье, и олени научились делать это в ответ», — отметил один из пользователей портала Reddit.

По словам других комментаторов, некоторые олени научились кланяться, а остальные просто пытаются украсть у посетителей печенье, пишет «Ридус».

17 июля сообщалось, что спящий «по-человечески» котенок впечатлил пользователей Сети.

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