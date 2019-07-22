Полиция задержала направлявшуюся в Брянск из Подольска на велосипеде девочку

Полицейские остановили на автодороге М-2 «Крым» 10-летнюю девочку на велосипеде, которая из подмосковного Подольска хотела доехать до Брянска. Об этом сообщили в понедельник, 22 июля, в пресс-службе подмосковного ГУМВД по Московской области.

Сотрудники ДПС заметили девочку, которая ехала по обочине в сторону столицы, во время патрулирования 40-го километра трассы М-2 «Крым».

«Остановившись, полицейские выяснили, что ей 10 лет, она проживает в Подольске и едет к бабушке в Брянск. Автоинспекторы угостили девочку чаем в патрульном автомобиле», — цитирует сообщение телеканал «360».

Мать ребенка в это же время обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже дочери. Девочку передали семье через 15 минут после того, как ее нашли полицейские.

18 июля сообщалось, что двухлетний мальчик пропал на Алтае из поселка Йодро на берегу реки Чуиищут. Старшие сестры и брат, следившие за мальчиком, упустили его из виду. Впоследствии они нашли на берегу реки только обувь младшего брата.