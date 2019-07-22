Два человека стали жертвами пожара в подмосковной Истре

В городе Истра Московской области произошел пожар в бытовках. Жертвами стали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области.

Сообщение о возгорании поступило в понедельник, 22 июля, в 4:04 от очевидца. Мужчина рассказал, что горят бытовки в деревне Манихино, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

По информации МЧС, пожар удалось локализовать в 4:40 на площади в 100 кв. м. В 4:49 была объявлена ликвидация открытого горения. В 6:10 — полная ликвидация.

В ходе осмотра места происшествия были обнаружены тела двух человек без признаков жизни.

15 июля сообщалось о пожаре в подмосковном городе Жуковский. Погибли пять человек, в том числе трое детей. Еще два человека пострадали.