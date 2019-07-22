Правильные места для сбора грибов назвали в союзе грибников России

В союзе грибников России дали советы по сбору грибов в Подмосковье. По словам председателя организации, кандидата биологических наук, миколога Михаила Вишневского, это нужно делать на расстоянии 150–500 м от крупных трасс и заводов, сообщает РИАМО.

Кроме того, необходимо учитывать сезонную розу ветров, поскольку смог, стоящий над Москвой, может растягиваться до 80 км. Особняком среди загрязняющих факторов стоит МКАД. От кольцевой автодороги надо держаться при сборе грибов на расстоянии около 4 км.

Специалист отметил, что грибы, собранные даже в не слишком чистой зоне, можно обезопасить, разрезав их и кинув на 10 минут в кипящую воду, сообщает «Подмосковье сегодня».

20 июля в МЧС рассказали, как убедиться в съедобности грибов. Там также посоветовали не собирать молодые и слишком старые грибы.