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Конкурс на строительство моста через Тагильский пруд продлили на Урале

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Администрация Нижнего Тагила продлила сроки конкурса по отбору подрядчика для строительства моста через Тагильский пруд. За три недели не поступило ни одной заявки.

Согласно конкурсной документации, стоимость проекта оценивается в 4 млрд рублей. В мэрии считают, что маленькие компании без необходимого опыта и ресурсов не смогут участвовать в торгах. За три недели с момента объявления аукциона в адрес заказчика не поступило ни одной заявки. Однако власти подчеркивают, что спешки в вопросе строительства нет, так как мост через Тагильский пруд является одним из важнейших инфраструктурных проектов города. Об этом пишет ТагилСити.Ру.

Конкурс продлен до 2 августа. Согласно условиям торгов, участник должен внести обеспечение в размере 195 млн рублей, а победитель должен обеспечить выполнение контракта банковской гарантией на 1,17 млрд рублей.

Мост планируется построить к 300-летию Нижнего Тагила. Длина конструкции составит 400 м. Финансирование проводится из регионального и муниципального бюджетов.

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