Конкурс на строительство моста через Тагильский пруд продлили на Урале

Администрация Нижнего Тагила продлила сроки конкурса по отбору подрядчика для строительства моста через Тагильский пруд. За три недели не поступило ни одной заявки.

Согласно конкурсной документации, стоимость проекта оценивается в 4 млрд рублей. В мэрии считают, что маленькие компании без необходимого опыта и ресурсов не смогут участвовать в торгах. За три недели с момента объявления аукциона в адрес заказчика не поступило ни одной заявки. Однако власти подчеркивают, что спешки в вопросе строительства нет, так как мост через Тагильский пруд является одним из важнейших инфраструктурных проектов города. Об этом пишет ТагилСити.Ру.

Конкурс продлен до 2 августа. Согласно условиям торгов, участник должен внести обеспечение в размере 195 млн рублей, а победитель должен обеспечить выполнение контракта банковской гарантией на 1,17 млрд рублей.

Мост планируется построить к 300-летию Нижнего Тагила. Длина конструкции составит 400 м. Финансирование проводится из регионального и муниципального бюджетов.