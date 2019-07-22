Мемориальный комплекс открыли на Соборовском поле в Орловской области

Мемориал в честь героев сражения в годы Великой Отечественной войны на Соборовском поле открыли в Орловской области. Мероприятие приурочено к 76-летней годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.

Битва на Соборовском поле включала оборонительные действия советской армии на северном фасе Курской дуги в ответ на наступательную операцию фашистских сил «Цитадель», а также действия советской армии в рамках Орловской стратегической наступательной операции «Кутузов». С обеих сторон в бою участвовали до 500 тыс. человек. Непосредственно на Соборовской земле захоронено 39 участников сражения, сообщает InfoOrel.ru.

Мемориальный комплекс был создан на спонсорские средства. На нем выбиты имена всех уроженцев Троснянского района, которые участвовали в Великой Отечественной войне.