Пилота оштрафовали после жесткой посадки вертолета в Воронежской области

Суд в Воронежской области освободил от уголовного преследования пилота вертолета Robinson R-44 клуба «Солнечный», в мае совершившего жесткую посадку неподалеку от поселка Колодезный. Об этом сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре. Летчику первого класса и майору ВВС Владимиру Масленину назначен судебный штраф в размере 100 тыс. рублей.

Как установил суд, он управлял технически исправным вертолетом, однако в ходе полета нарушил правила безопасности движения, в результате чего судно столкнулось с деревом и разрушилось. Пилот полностью возместил ущерб, а также признал вину и раскаялся в содеянном, отмечает ИА «Абирег». Владельцем клуба «Солнечный» является депутат Воронежской облдумы, глава строительной компании ООО «Выбор» Александр Цыбань.

Напомним, ранее в отношении командира воздушного судна вертолетного клуба «Солнечный» было возбуждено еще одно уголовное дело после жесткой посадки. Во время инцидента летом 2016 года пострадали пилот и четыре пассажира. В районе деревни Борки Рамонского района Robinson R-66 столкнулся с проводами линий электропередачи в управляемом полете на предельно малой высоте над водой (5–6 м вместо 150 м). Крушение произошло в августе, при этом в июле 2016-го суд признал деятельность организации незаконной. Клуб занимался перевозками без лицензии и соответствующего сертификата.