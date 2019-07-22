Прямой эфир

Пилота оштрафовали после жесткой посадки вертолета в Воронежской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд в Воронежской области освободил от уголовного преследования пилота вертолета Robinson R-44 клуба «Солнечный», в мае совершившего жесткую посадку неподалеку от поселка Колодезный. Об этом сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре. Летчику первого класса и майору ВВС Владимиру Масленину назначен судебный штраф в размере 100 тыс. рублей.

Как установил суд, он управлял технически исправным вертолетом, однако в ходе полета нарушил правила безопасности движения, в результате чего судно столкнулось с деревом и разрушилось. Пилот полностью возместил ущерб, а также признал вину и раскаялся в содеянном, отмечает ИА «Абирег». Владельцем клуба «Солнечный» является депутат Воронежской облдумы, глава строительной компании ООО «Выбор» Александр Цыбань.

Напомним, ранее в отношении командира воздушного судна вертолетного клуба «Солнечный» было возбуждено еще одно уголовное дело после жесткой посадки. Во время инцидента летом 2016 года пострадали пилот и четыре пассажира. В районе деревни Борки Рамонского района Robinson R-66 столкнулся с проводами линий электропередачи в управляемом полете на предельно малой высоте над водой (5–6 м вместо 150 м). Крушение произошло в августе, при этом в июле 2016-го суд признал деятельность организации незаконной. Клуб занимался перевозками без лицензии и соответствующего сертификата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вертолет совершил жесткую посадку в Воронежской области
При крушении вертолета в Подмосковье погиб инструктор Путина

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017