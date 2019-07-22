Лучший пляж выберут в Сочи

Жители Сочи и его гости выбирают лучший пляж города-курорта. Голосование проводится на сайте «Твой Сочи». Свое мнение можно высказать до 30 июля.

Для определения лучшего муниципального пляжа предлагается оценить его по нескольким критериям, в том числе по качеству пляжного оборудования, наличию дополнительных сервисных услуг и безопасности. Участники голосования также могут оставить свои пожелания по улучшению пляжей Сочи.

ИА «Кубанские новости» напоминает, что в 2019 году престижную международную награду «Голубой флаг» получили 13 сочинских пляжей. Награда вручается тем прибрежным общественным пространствам , которые отвечают высоким стандартам удобства, экологичности и безопасности.

С начала купального сезона на городских пляжах Сочи проводятся выездные проверки. Сотрудники Роспотребнадзора берут пробы воды каждые 10 дней, проверяют, есть ли посты с дежурными спасателями.