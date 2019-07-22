Эксперт назвал основной мотив Western Union ограничить сумму переводов

Платежная система Western Union следует рекомендациям Банка России по борьбе с отмыванием денег и выводом средств из страны, рассказал «Известиям» директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. Так он прокомментировал решение платежной системы ввести лимит на денежные переводы за границу на уровне 600 тыс. рублей в месяц в одну страну.

Центробанк считает, что трансграничные переводы в качестве оплаты по договорам могут использовать предприниматели, прикидываясь физлицами, чтобы не попадать под взор контролирующих организаций, заявил Абрамов.

В январе ЦБ РФ рекомендовал обращать внимание на ряд признаков таких трансграничных переводов. Подозрительными считаются переводы, осуществляемые одним и тем же физлицом несколько раз в течение одного дня, уточнил финансист.

Кроме того, особое внимание стоит уделять переводам, чьи суммы платежей больше, чем у обычных физлиц, или переводам осуществляемым нескольким людям находящимся в одном месте. Под прицел должны попасть переводы через небольшие подразделения кредитных организаций расположенных в торговых центрах.

«Основной мотив для платежной системы Western Union ограничить сумму на заграничные переводы — это незаконная предпринимательская деятельность и вывод средств из страны. Это напрямую оказывает влияние на экономические показатели и на рост и развитие экономики в России», — сказал Абрамов.

Он добавил, что у Western Union зона присутствия шире, чем у других платежных систем, что создает больше возможностей для ведения незаконной предпринимательской деятельности.

«Если говорить о переводах мигрантов, которые работают в нашей стране, то они осуществляют переводы с меньшими суммами, так что их это не коснется», — сказал директор офиса продаж «БКС Брокер».

При этом введенный лимит никак не связан с давлением на Россию, потому что у платежной системы «Золотая Корона» тоже стоят лимиты в 600 тыс. рублей на любые переводы, кроме Казахстана, Китая, Киргизии и Вьетнама, где лимиты меньше по требованию ЦБ, заключил эксперт.

29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей. Отмечается, что меры приняли по требованию Центробанка для борьбы с теневыми операциями, в том числе с предпринимательством без регистрации.